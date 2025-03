Conceicao Milan, il paragone con Pioli inchioda il tecnico! Il retroscena non lascia dubbi

Condividi via email

Conceicao Milan, spunta il paragone con Stefano Pioli relativamente alla gestione del gruppo rossonero: il retroscena

Importante retroscena svelato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, sulla gestione del gruppo Milan da parte del tecnico rossonero Sergio Conceicao.

Conceicao ha le sue colpe, anche a Bologna gioco e sostituzioni non hanno convinto. E di certo alcune sue durezze caratteriali non hanno fatto breccia in uno spogliatoio troppo viziato, che solo Pioli con i suoi modi ancelottiani aveva saputo gestire.