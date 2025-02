Conceicao a Sky: «Delusi per i punti persi. Nello spogliatoio ho detto questo»

Conceicao nel post partita di Milan Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico rossonero

DELUSIONE E NON SOLO – «Noi allenatori vediamo sempre le cose che non vanno e anche quelle molto positive. Quello di oggi è l’atteggiamento che vogliamo. Sapevamo che l’Inter fosse una squadra forte. Era importante controllare i loro punti forti ed esplorare le loro debolezze. Siamo delusi per i due punti persi, però secondo me è giusto il pareggio. Gli errori individuali dei giovani pesano, ma sono contento della prestazione. Con questa gara possiamo ripartire»

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA – «Alla squadra ho detto sia cose positive che negative, ma resta nello spogliatoio. Per me è importante che loro accettano quello che noi proponiamo. Aggressività e intensità senza palla si allenano, ma con loro non ho avuto tempo e non sono nemmeno le loro caratteristiche»

LA VOGLIA E IL GIOCO – «La voglia e il piacere di giocare a calcio non è negoziabile. Abbiamo degli spazi nel nostro centrocampo che non vorrei vedere, se riusciamo a lavorarci possiamo evitare occasioni all’avversario»

IL CAMBIO A FINE PRIMO TEMPO – «Abbiamo sofferto tanto a centrocampo e Jimenez ha fatto anche quel ruolo. Bennacer con la palla ha qualità ma senza stavamo soffrendo»