L’ex capitano rossonero spegne oggi 43 candeline ma nella giornata di ieri è anche diventato papà per la terza volta

E’ un compleanno da ricordare questo per Massimo Ambrosini. Il pesarese, ex capitano del Milan, non solo ha compiuto quest’oggi 43 anni ma ieri è diventato papà per la terza volta.

Come ha mostrato lui stesso su Instagram, ieri è nato Alessandro, il terzogenito della famiglia Ambrosini. Tanti auguri Massimo e tanti auguri Alessandro.