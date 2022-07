Maurizio Compagnoni, noto opinionista, ha parlato del possibile arrivo di Renato Sanches al Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Renato Sanches in ottica Milan:

«Se il Milan prendesse Renato Sanches sarebbe un grande colpo. Potrebbe giocare in linea con la trequarti o come falso trequartista. Sarebbe perfetto per i rossoneri».