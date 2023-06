Compagnoni snobba Thuram: «Credo che in giro ci siano profili più interessanti». Le parole sull’obiettivo di mercato rossonero

Maurizio Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Marcus Thuram. Ecco le parole sull’obiettivo di mercato rossonero:

«So che il paragone è un pochino azzardato, ma le caratteristiche di Marcus Thuram mi ricordano un po’ il percorso che ha avuto Henry, che nasce come esterno e poi è diventato punta centrale. A me Thuram piace, ma credo che in giro ci siano profili più interessanti in quel ruolo. In Francia penso più a Wahi del Montpellier»