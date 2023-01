Compagnoni: «Dopo Milan Roma qualcosa si è rotto»

Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan: l’inizio della crisi dopo la rimonta sulla Roma

Intervenuto a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così del Milan:

«Qualcosa si è rotto dopo la rimonta subita dalla Roma. Ora bisogna capire il perchè di questo black-out. Un contraccolpo psicologico ci può stare dopo la Roma, ma questo non è un contraccolpo, si è aperta una voragine sotto i piedi del Milan. Quello del Milan è un crollo verticale che non sembra avere fine. Dopo la Roma sono arrivate tante partite negative. Non ha senso un contraccolpo del genere. Contro Lazio e Sassuolo, il Milan non è sceso in campo».