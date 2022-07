Compagnoni: «Mercato Milan? Serve un centrale per completare la difesa»

Maurizio Compagnoni, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan. Ecco le sue parole

Maurizio Compagnoni, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan. Ecco le sue parole:

«Al Milan serve un difensore centrale. Considerando però come Kalulu e Tomori hanno giocato, per quanto riguarda la titolare Pioli è a posto. Hanno bisogno di un rinforzo per completare il reparto. Il Milan ha un’ottima scuola scout, possono trovare un giocatore forte per rinforzare il reparto»