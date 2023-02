Como Milan Femminile, Ganz: «Una partita importante, noi siamo pronti». Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida

Domenica 26 febbraio, alle ore 14:30, si giocherà Como Milan Femminile, match di campionato di Serie A Femminile.

Ecco le parole del tecnico Maurizio Ganz, come riportate da acmilan.com: «Una partita importante che arriva dopo la sosta, in cui molte giocatrici sono state in nazionale. Non sarà facile perché abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, ma siamo comunque pronti a dar battaglia»