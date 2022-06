Commissioni agli agenti: in arrivo il decreto FIFA, cosa cambierà

Dopo le diatribe degli ultimi anni, scaturite dal potere degli agenti sulle commissioni guadagnate è in arrivo il decreto FIFA

Come riportato da Calciomercato.com Tra le diverse norme che verranno introdotte con l’approvazione del testo, ci saranno punti come l’instaurazione di un tetto massimo per gli onorari, con l’obiettivo di evitare pratiche illecite; la divulgazione di ogni dettaglio del lavoro svolto dagli agenti nei trasferimenti con l’intento di aumentare la trasparenza delle varie operazioni; l‘utilizzo della nuova Camera di compensazione Fifa per il pagamento di tutti gli onorari, per aumentare la comprensibilità, l’evidenza e la chiarezza delle diverse transazioni. Oltre a queste misure, su cui si baserà il testo, la FIFA pubblicherà anche una lista ufficiale degli agenti coinvolti nel mondo del calcio e le loro agenzie, per mettere a disposizione di chiunque la possibilità di verificare le persone con cui avvengono le trattative e i contatti.