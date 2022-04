Come cambia il mercato del Milan con Investcorp: ecco i dettagli

Il Milan con Investcorp fino a 100 milioni di euro per il budget mercato

La trattativa per la cessione del Milan tra Investcorp ed Elliot procede sempre più spedita e, come riporta Tuttosport, ci sono già le prime indiscrezioni sul budget di mercato.

Per rilanciare il Milan, il fondo arabo non si discosterebbe più di tanto da quella di Elliott, in parole povere quindi si eviteranno investimenti esagerati o considerati ad alto rischio. Inoltre, saranno messi a disposizione di Maldini e Massara fino a 100 milioni di euro in modo da concludere i discorsi con Origi e Botman, e puntare su altri calciatori come Mahrez, Asensio, Zaniolo o Berardi.