Colpani Milan, il giocatore rivela: «Fa piacere essere accostati a grandi squadre ma...»

Colpani non si sbilancia sul futuro: «Fa piacere essere accostati a grandi squadre ma…». Le dichiarazioni dell’obiettivo Milan

Il giocatore, obiettivo del calciomercato Milan, Andrea Colpani è intervenuto durante la presentazione della 19ª edizione del Torneo Amici dei Bambini. Le sue parole riportate da Gianlucadimarzio.com.

SULL’ATTUALE STAGIONE – «Sono molto contento di quello che sto facendo, ma si può fare sempre meglio, quindi cercherò di aumentare ancora gol e assist se possibile e portare il Monza il più in alto possibile».

SUL FUTURO – «Alla prossima stagione non ci penso. Adesso penso a giocare per il Monza, a rendere al meglio per il Monza e a portarlo il più in alto possibile».

INTERESSE DELL’INTER – «A questa domanda ho risposto prima, io penso a lavorare per il Monza, poi quello che sarà sarà».

SUGLI INTERESSI DI MILAN E JUVE – «Sicuramente fa piacere essere accostati a queste squadre, però bisogna essere bravi anche a tenere i piedi per terra e a non montarsi troppo la testa, perché non fa bene, quindi io penso al Monza, poi vediamo».