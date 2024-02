Colombo Milan: cambia lo scenario per il futuro, cosa può succedere in estate

Il futuro di Lorenzo Colombo diventa rebus. In prestito al Monza non sta rendendo come ci si aspettava. Ritorno al Milan in bilico

Colombo rischia di non giocarsi le proprie carte al Milan in estate. Attualmente in prestito al Monza dal calciomercato rossonero, a giugno farà ritorno dalle parti di Milanello.

Tuttavia il club potrebbe decidere di non puntare su di lui. Come riportato da Calciomercato.com questo perché tra Jovic, il possibile ritorno di Giroud e un nuovo nome sulla lista tra Sesko e Zirkzee ridurrebbero al lumicino lo spazio per Colombo. Il suo profilo potrebbe quindi diventare una pedina di scambio nell’ambito dell’acquisto di altri calciatori, anche in altre zone di campo, permettendo ai rossoneri di abbassare il conguaglio economico e al classe 2002 di giocare con continuità.