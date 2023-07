Colombo Milan, l’Atalanta bussa alla porta! Questa la risposta dei rossoneri

Non solo il Cagliari, anche l’Atalanta ha chiesto informazioni al Milan per Colombo: questa la risposta dei rossoneri

L’attaccante del Milan, Lorenzo Colombo, pare essere molto richiesto tra i club di Serie A. Dopo l’esperienza in prestito al Lecce, il giovane sta giocando con i rossoneri in tournée negli USA ma il suo futuro è ancora da decidere.

Come riferisce Daniele Longo su Twitter, l’Atalanta avrebbe richiesto il giocatore a titolo definitivo, ricevendo un no secco da parte del club rossonero. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Cagliari per un prestito.