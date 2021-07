Colombo, al raduno con il Milan poi utile nell’affare Tonali ovvero al Brescia come parte della contropartita concordata tra le società

Colombo, al raduno con il Milan poi utile nell’affare Tonali ovvero al Brescia come parte della contropartita concordata tra le società. Gazzetta dello sport di questa mattina ne illustra i dettagli.

L’ACCORDO- “Altra parte della quota- si legge- potrà essere in un secondo momento scontata da una nuova contropartita, Lorenzo Colombo. Come unico centravanti oggi disponibile in rosa (Ibrahimovic è ko, Mandzukic ha salutato per fine contratto) Colombo, vent’anni, sarà a disposizione di Pioli per l’inizio del raduno fissato per l’8 luglio. Quando Zlatan si sarà ripreso e il mercato degli attaccanti sarà venuto in soccorso del club, anche Colombo potrà salutare”.

UTILE A TUTTI- Il quotidiano spiega inoltre che così rimodulato il colpo sarà meno pesante per le casse sia di Milan che di Brescia: l’ultimo atto, in programma per oggi, dovrà sistemare l’ultima distanza tra parte fissa e variabile.