Collovati DICE la sua su Leao: «Non CONFONDERE atteggiamento con la PRESTAZIONE! Giusto pretendere di più, alla FINE a quest'età...»

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan tra le altre e attuale opinionista si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua analisi sul momento che sta vivendo Rafael Leao:

Leao viene ancora criticato per un atteggiamento non consono rispetto alle reali potenzialità: è il momento della definitiva consacrazione per il portoghese?

«La gente non deve confondere l’atteggiamento con la prestazione. L’atteggiamento di Leao sarà sempre questo perchè è uno che ciondola, che sbuffa, alza la testa. Dalla prestazione invece da uno come lui si deve pretendere di più. A me degli assist interessa fino a un certo punto, vorrei che facesse più gol. Leao è un classe ’99, va per i 25-26 anni, il Milan ha avuto straordinari campioni che hanno vinto le Champions a 23-24 anni. A 29-30 anni non sei vecchio ma vieni considerato maturo, a 25-26 anni sei nel pieno della maturità: è giusto pretendere molto di più da lui».