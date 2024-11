Collovati contro Fonseca: «Leao non può essere messo in discussione, i calciatori non sono tutti uguali»

Collovati alla Domenica Sportiva ha lanciato una frecciata a Fonseca riguardo Leao: «Non può essere messo in discussione»

Collovati alla Domenica Sportiva ha fatto un’analisi sul Milan e Leao dopo il 3-3 col Cagliari.



LE PAROLE – «Le partite con Cagliari e Real sono la dimostrazione che i calciatori non sono tutti uguali. Io voglio contraddire Fonseca . L’atteggiamento dell’allenatore nei confornti dei calciatori deve essere uguale per tutti. Leao ride, a volte è indolente, infastidisce magari la tifoseria, ma cambia la partita non solo con i due gol col Cagliari, ma anche con quelli che ha fatto fare col Real Madrid. Leao non puoi metterlo in discussione. L’atteggiamento dell’allenatore di trattare tutti allo stesso modo è giusto, ma non sono tutti uguali. Allora deve mettere in panchina Theo… i problemi del Milan sono in fase difensiva, non offensiva».