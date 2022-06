Collina: «Furigioco marginale? Ecco come la penso»

Il presidente della Commissione Arbitrale FIFA Collina ha parlato del fuorigioco nel calcio moderno

Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale FIFA, nel corso della conferenza stampa IFAB ha parlato anche delle regole del fuorigioco.

LE PAROLE – «Pensiamo che un fuorigioco molto marginale non sia così rilevante da essere punito nel calcio moderno come succedeva prima. Uno dei compiti di Ifab e Fifa è fare test su possibili modifiche regolamentari per far crescere la qualità del calcio. Stiamo conducendo dei test in Olanda, Italia e Svezia. Tireremo le somme quando avremo prove e risultati di questi test».