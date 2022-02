Coco: «Leao o Lautaro? Ecco chi è più decisivo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il doppio ex Francesco Coco, ha parlato in vista del derby di domani dicendo la sua su Lautaro Martinez e Leao. Le sue parole

Il doppio ex Francesco Coco, ha parlato in vista del derby di domani dicendo la sua su Lautaro Martinez e Leao. Le sue parole, riportate da Calciomercato.com:

«Stiamo parlando di due ragazzi giovani che hanno già cominciato a dimostrare cose importanti, hanno grande qualità e ovviamente caratteristiche completamente diverse. Lautaro è più punta centrale, quindi più brevilineo, è bravo nello stretto, nel fraseggio e nell’inserimento dentro l’area. Leao è un giocatore completamente diverso, gran velocità e gran destro, ogni tanto si inventa cose che si fa fatica a capirle, in senso positivo, se lo lasci libero può veramente crearti scompiglio in qualsiasi momento della partita.Sono due ragazzi che stanno facendo benissimo, che sono importantissimi per le rispettive squadre e saranno sicuramente, in futuro quei giocatori di cui si sentirà realmente parlare»