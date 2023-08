Pasqualin perplesso: «Mercato ancora aperto? Non capisco...»

Claudio Pasqualin, noto avvocato, ha commentato la situazione relativa al mercato: le sue dichiarazioni sul tema

A TMW Radio, Claudio Pasqualin ha commentato la situazione relativa al calciomercato ancora aperto a fine agosto:

Per me è un’altra cosa che è incomprensibile. Si dice che convenga ai procuratori e agli operatori di mercato che operano in un grande caos. Per me questo non è vero. O si chiude il mercato prima o si comincia il campionato dopo