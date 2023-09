Brachino stronca il Milan: sul derby ha detto questo

Claudio Brachino, noto giornalista, ha duramente criticato l’atteggiamento del Milan nel derby perso contro l’Inter: le dichiarazioni

Intervenuto a Sportitalia, Claudio Brachino ha analizzato così il derby di Milano:

«Pioli non rischia ancora ma quest’anno ha sposato alcune scelte e deve farle funzionare. A me la cosa che non piace, al di là di tutti i suoi meriti, è che con Inzaghi non capisce cosa fare. Ha perso cinque volte nello stesso modo. Se compri dieci piccoli indiani, alcuni devi farli giocare. E’ la quarta volta che fa entrare giocatori al 70′. Non discuto il risultato: trovo inaccettabile smettere di giocare al 70′. La differenza non è quella, ma il Milan mi è parso spaventosamente fragile dietro e debole in attacco».