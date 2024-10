Classifica Serie A AGGIORNATA: come CAMBIA per il Milan dopo Verona Venezia che è finita per 2-1 per la squadra di Zanetti

Il Verona ha battuto il Venezia in rimonta per 2-1 nel derby valido per la 7° giornata di Serie A. La squadra di Zanetti si avvicina momentaneamente alle parti alte della classifica e pure al Milan. Ecco la graduatoria aggioranta.

LA CLASSIFICA

Napoli 16

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Lazio 10

Udinese 10

Empoli 10

Hellas Verona 9

Roma 9

Como 8

Atalanta 7

Bologna 7

Fiorentina 7

Parma 5

Genoa 5

Lecce 5

Cagliari 5

Venezia 4

Monza 3