Dato negativo per il Milan quello che risulta guardando la classifica di Serie A:l’Inter doppia il Milan. Mai così male nell’era dei 3 punti

La classifica di Serie A non sorride al Milan non solo per la posizione in cui si trova alla diciassettesima giornata, ma per il dato più evidente: l’Inter ha staccato i rossoneri doppiandoli addirittura.

I Neroazzurri si trovano a 42 punti rispetto ai 21 del Milan. Mai così indietro per i rossoneri nell’era dei tre punti.