Classifica Serie A, il confronto con lo scorso anno: i punti di differenza del Milan

Ecco un interessante confronto tra l’attuale classifica della Serie A e quella dello scorso anno dopo la decima giornata

L’inizio di stagione del Milan è sulla stessa falsa riga dello scorso anno: questo un interessante confronto tra la classifica attuale della Serie A e quella della scorsa stagione dopo la decima giornata di campionato.

Inter 25 (+7)

Juventus 23 (+7)

Milan 22 (-1)

Atalanta 19 (-5)

Napoli 18 (-8)

Fiorentina 17 (+7)

Lazio 16 (-5)

Bologna 15 (+8)

Roma 14 (-8)

Lecce 13 (+5)

Monza 13 (+3)

Frosinone 12 (Serie B)

Torino 12 (+1)

Genoa 11 (Serie B)

Sassuolo 11 (-1)

Verona 8 (+3)

Empoli 7 (-4)

Udinese 7 (-14)

Cagliari 6 (Serie B)

Salernitana 4 (-6)

Come si può notare, i rossoneri hanno un solo punto in mento in classifica rispetto all’anno scorso.