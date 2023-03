Classifica Serie A aggiornata dopo la vittoria del Sassuolo contro la Roma: domani il Milan può scappare via

Per la Roma doveva essere la gara dell’aggancio al secondo posto in classifica, invece domani il Milan può scappare via. Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Sassuolo:

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Milan 47

Roma 47

Atalanta 42

Torino 37

Bologna 36

Juventus 35

Udinese 35

Fiorentina 34

Monza 33

Sassuolo 33

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 24

Verona 19

Sampdoria 1

Cremonese 12