Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo Cagliari Frosinone

Classifica aggiornata Serie A: cosa cambia dopo il pazzo lunch match tra Cagliari e Frosinone

Incredibile quello successo a Cagliari con la compagine di Ranieri che ha rimontato i 3 gol realizzati dal Frosinone. Ecco come cambia la classifica della Serie A dopo la vittoria per 4-3 del Cagliari, in attesa del match del Milan.

Juventus 23*

Inter 22

Milan 21

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Bologna 15*

Roma 14

Lazio 13

Lecce 13*

Monza 12

Frosinone 12*

Torino 12*

Genoa 11*

Sassuolo 11*

Verona 8*

Empoli 7

Udinese 6

Cagliari 6*

Salernitana 4*



*= una partita in più.