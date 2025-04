Classifica Serie A, dopo i match delle 15:00 ecco gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sul club rossonero

Si sono chiuse le gare della 34esima giornata di Serie A giocate alle 15:00. Venezia-Milan era terminata 0-2 e Como-Genoa era finita 1-0 alle 12:30. Perde l’Inter in casa con la Roma per 0-1 e vince la Fiorentina contro l’Empoli per 2-1. Questa la classifica aggiornata in attesa degli altri risultati:

Inter 71 punti (33 partite giocate)

Napoli 71 (33)

Atalanta 64 (33)

Bologna 60 (33)

Roma 60 (33)

Juventus 59 (33)

Lazio 59 (33)

Fiorentina 59 (33)

Milan 54 (34)

Torino 43 (33)

Como 42 (34)

Udinese 40 (33)

Genoa 39 (34)

Verona 32 (33)

Parma 31 (33)

Cagliari 30 (33)

Lecce 26 (33)

Venezia 25 (34)

Empoli 25 (33)

Monza 15 (33)