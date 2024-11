Classifica Milan, il confronto con la Serie A dell’anno scorso: i rossoneri perdono cinque punti. Oggi si trovano a quota 18 in settima posizione

Ecco la classifica della Serie A fin qui: il Milan viaggia in settima posizione a quota 18 punti con una partita, quella di Bologna, da recuperare. Il confronto è con il campionato dell’anno scorso, giunti proprio alla dodicesima giornata.

Napoli 26 (+5 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 12 giornate)

Inter 25 (-6)

Atalanta 25 (+5)

Fiorentina 25 (+5)

Lazio 25 (+8)

Juventus 24 (-5)

*Milan 18 (-5)

*Bologna 18 (=)

Udinese 16 (+5)

Empoli 15 (+5)

Torino 14 (-2)

Roma 13 (-5)

Parma 12 (in Serie B)

Hellas Verona 12 (+4)

Como 10 (in Serie B)

Cagliari 10 (+3)

Genoa 10 (+1)

Lecce 9 (-5)

Monza 8 (-9)

Venezia 8 (in Serie B)

* Una partita in meno. Confronto con le prime dodici giornate della Serie A 2023/24