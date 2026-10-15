Cisse a Sky: «La tripletta? Passa in secondo piano, l’importante era vincere. Sul ruolo da punta dico questo»

Cisse, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla conclusione del match tra Salisburgo e Milan

Alphadjo Cisse, pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA TRIPLETTA – «Questa è una cosa che passa in secondo piano. Era importate vincere e siamo tutti molto contenti».

SULLA FIDUCIA DI AMORIM – «Quello che lui dice è una spinta per me. Arrivo dalla Serie B, ma i compagni mi hanno accolto molto bene e così è molto più semplice».

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SUI TRE GOL SEGNATI DA PUNTA CENTRALE – «Diciamo che i movimenti sono un po’ quelli, nonostante facessi il trequartista. Ho giocato da attaccante in nazionale ed è esperienza che mi porto dietro. Questi gol sono la prima volta per me, ne sono contento».