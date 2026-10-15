Cisse dopo Salisburgo Milan: «Nessuno si aspettava questa tripletta, sono molto contento. Camarda? Sono sicuro che il gol arriverà anche per lui»

Cisse, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni della Mix Zone alla conclusione del match tra Salisburgo e Milan

Cisse, pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni della Mix Zone. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA TRIPLETTA – «Sono molto contento di questa tripletta e di questa vittoria, sono molto soddisfatto. Sicuramente mi porterò con me questo momento».

QUAL E’ IL TUO RUOLO PREFERITO? – «Diciamo che non ho un ruolo, cerco sempre di dare il massimo in qualsiasi posizione mi venga data. Che sia da 9 o da trequartista cerco sempre di dare il massimo».

SUI GIOVANI ITALIANI COME LUI – «Di giovani italiani ce ne sono tanti forti. Ne usciranno tanti molto presto. Dobbiamo avere la fiducia dei mister come sta facendo mister Amorim con me e tutti gli altri».

SU CAMARDA E QUEL GOL CHE NON ARRIVA – «Sono sicuro che il gol arriva, è un giocatore davvero forte. Con Bartesaghi ho un bel rapporto e sono contento che mi abbia fatto assist».

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IL PIU’ GIOVANE ITALIANO A SEGNARE UNA TRIPLETTA IN EUROPA – «Me l’hanno detto prima, sono contento. Me lo porterò con me, è un gran ricordo. Ma è in secondo piano».

TE LO ASPETTAVI UN INIZIO COSI’ – «Penso che ad inizio anno nessuno si sarebbe aspettato questa tripletta e tutto quello che sto facendo adesso. Ma per essere qua ho lavorato molto e se sono qui è anche grazie al lavoro».

SUL RAPPORTO CON AMORIM – «Col mister ho un bel rapporto, come tutte le altre persone. È una cosa che mi ha dato una spinta in più. Sono contento».