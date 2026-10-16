Fabio Dalla Costa esalta Alphadjo Cisse: ecco le parole dell’ex tecnico sul talento rossonero – Milan News 24

L’ascesa del capocannoniere rossonero e il passaggio chiave nel settore giovanile del Giorgione

Una tappa fondamentale nella giovanissima carriera di Alphadjo Cisse, giocatore che ha conquistato i tifosi del Milan e veste i panni di attuale capocannoniere stagionale della squadra, è legata al suo percorso nel settore giovanile del Giorgione. Questa esperienza ha rappresentato il trampolino di lancio verso il vivaio dell’Hellas Verona, permettendogli di farsi notare nel panorama calcistico nazionale.

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Durante gli anni trascorsi al Giorgione, il talento italiano è stato guidato da Fabio Dalla Costa, tecnico oggi al Treviso e da sempre focalizzato sulla crescita dei giovani. Intervistato da gianlucadimarzio.com, l’allenatore ha analizzato il percorso di crescita del ragazzo e i margini di miglioramento che ancora possiede.

Le dichiarazioni di Dalla Costa sui margini di crescita e la concorrenza in rosa

Analizzando il momento vissuto dall’attaccante all’interno della rosa rossonera, ricca di campioni affermati, l’ex tecnico non ha nascosto la sua ammirazione per la mentalità del ragazzo: «Per la maturità e la totale umiltà che ha, credo possa ritagliarsi un posto da titolare, se non da titolarissimo. Poi guardi chi c’è in squadra, Rabiot, Pulisic, Modric e tutti gli altri, ed è normale farsi qualche domanda. Però siamo a metà ottobre ed è il capocannoniere del Milan. Io, in questo momento, non vedo limiti».