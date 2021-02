Cina, Suning mette in vendita lo Jiangsu FC per un centesimo

Cina, Suning mette in vendita “l’Inter cinese” per il valore simbolico di un centesimo: i dettagli secondo fonti cinesi

Secondo quanto riportato dal portale Titan Sports Plus, la società Suning, proprietaria in Italia dell’Inter avrebbe messo in vendita il club Jiangsu FC, fresco campione in carica del campionato cinese, addirittura alla cifra simbolica di 1 centesimo.

Dietro questa decisione ci sarebbe il patto che gli acquirenti si accollino i circa 63,77 milioni di euro di debiti in larga parte dovuti a stipendi non pagati.