Chukwueze saluta il Villarreal: «Grazie per i momenti vissuti, vi porto nel cuore»

Attraverso i propri social, Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan, ha voluto salutare il suo vecchio club, il Villarreal

Intervenuto sul proprio account Instagram, Samuel Chukwueze ci ha tenuto a ringraziare e salutare il Villarreal ed i suoi tifosi. È stato ufficializzato oggi il suo trasferimento al Milan.

Il nigeriano scrive: «Grazie per i momenti vissuti in tutti questi anni e per il sostegno in ogni partita. Ho sentito il vostro affetto molto da vicino, per questo vi porterò sempre nel mio cuore. Villarreal sarà sempre la mia casa. Ci vediamo presto. Vi voglio bene. 🫶🏾💛💛💛💛».