Chukwueze in ritardo, ha deluso anche Pioli: come cambia il futuro del nigeriano, arrivato in estate dal Villarreal

Tra i più attesi dopo l’ultima sessione estiva di calciomercato, Samuel Chukwueze non ha fin qui saputo ripagare a dovere la fiducia di tifosi e dirigenza, che in estate aveva deciso di investire molto su di lui.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nigeriano non sta facendo bene né da titolare né come subentrato e ha deluso fin qui un po’ tutti. Ecco perché vanno monitorati attentamente eventuali sviluppi sul mercato Milan.