Chukwueze Milan, tutto rimandato alla giornata di domani: si sta ancora trattando col Villarreal su un aspetto

Samuel Chukwueze diventerà presto un nuovo giocatore del Milan, ma per l’arrivo in Italia e il conseguente iter delle visite mediche bisognerà attendere ancora qualche ora.

Come riportato da Sky Sport, infatti, i due club stanno ancora trattando sui bonus dell’operazione. Per questo motivo è difficile che si possa chiudere nella giornata di oggi, più probabile che l’operazione vada in porto domani.