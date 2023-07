Chukwueze Milan, arriva la conferma: «Non partirà per gli Stati Uniti, nel frattempo si allenerà a Milanello»

Nella giornata di ieri il Milan ha di fatto trovato l’accordo totale con il Villarreal per Samuel Chukwueze. Il giocatore, però, non partirà alla volta dell’America per aggregarsi ai suoi nuovi compagni.

A riportarlo è Luca Marchetti che, nel suo editoriale per TMW, ha spiegato quanto segue: «Mancano le ultime formalità burocratiche. Non sarà in tournée negli USA, non ce la farebbe con i permessi di soggiorno e tutto il resto. Si allenerà a Milanello nel frattempo».