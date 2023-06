Chukwueze Milan, nuovo incontro in settimana! Tutti i dettagli

Chukwueze Milan, nuovo incontro in settimana per provare ad avvicinarsi al nigeriano del Villarreal! Tutti i dettagli

Il Milan è pronto a insistere per Samuel Chukwueze, esterno d’attacco del Villarreal individuato dai rossoneri come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in settimana è possibile che venga organizzato un nuovo incontro con gli agenti del giocatore per provare a ridurre le distanze.