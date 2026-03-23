Calciomercato
Chukwueze, il Fulham ha preso una decisione: soldi per il Milan? Gli aggiornamenti
Chukwueze riscattato dal Fulham? Arrivano ulteriori notizie per il Milan in vista del prossimo calciomercato estivo
Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una notizia che potrebbe cambiare radicalmente le strategie estive del club rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Fulham avrebbe rotto gli indugi, comunicando alla dirigenza di via Aldo Rossi l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto per Samuel Chukwueze.
L’esterno offensivo nigeriano, noto per la sua velocità fulminea e la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno, sembra aver convinto l’ambiente londinese dopo un periodo di adattamento in Premier League. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, per le casse del Milan si profilerebbe un’entrata economica di primissimo piano.
Le cifre dell’affare e l’impatto sul bilancio
Il fulcro della trattativa ruota attorno alla cifra pattuita la scorsa estate: 24 milioni di euro. Si tratta di una somma considerevole che permetterebbe al Milan non solo di recuperare l’investimento iniziale, ma di generare una liquidità immediata fondamentale per le manovre in entrata.
In un calcio sempre più attento ai parametri del Fair Play Finanziario, incassare una cifra simile da un singolo elemento della rosa rappresenta un “tesoretto” strategico. Questi fondi garantirebbero ai dirigenti rossoneri un margine di manovra più ampio per puntellare i reparti che hanno mostrato maggiori lacune durante la stagione.
Nuovi investimenti per la rosa di Allegri
L’eventuale addio definitivo di Chukwueze non sarebbe però un indebolimento fine a se stesso. L’obiettivo della società è quello di reinvestire immediatamente il ricavato per accontentare le richieste tattiche di Massimiliano Allegri.
Conclusioni e scenari futuri
La palla passa ora al club inglese. Se il Fulham confermerà formalmente l’esercizio del riscatto nelle prossime settimane, il Milan potrà iniziare la sessione estiva con una marcia in più. I tifosi restano in attesa di capire come questa importante dote economica verrà trasformata in nuovi volti pronti a vestire la maglia rossonera sotto la guida del tecnico toscano.