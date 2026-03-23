Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, summit tra Allegri e la società: stabilite le priorità in vista della prossima stagione

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Calciomercato Milan – Massimiliano Allegri insieme alla dirigenza ha iniziato a pianificare il futuro della rosa rossonera

Il Milan è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo. Con mister Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic protagonisti.

A Milanello, negli ultimi giorni, sarebbe andato in scena il primo summit tra la dirigenza e l’allenatore toscano, come riportato da Tuttosport, i presenti hanno cominciato con un confronto per capire le idee di ognuno.

Il Milan lavora per programmare il futuro: le priorità in vista del calciomercato in entrata

Le priorità per adesso sono: un attaccante che possa fare la differenza, un paio di difensori, un esterno sinistro al posto di Estupinan e un centrocampista in più.

Il Milan ha infatti il necessario bisogno di ampliare la propria rosa considerando che il prossimo anno farà le coppe europee (mancano non molti punti per la matematica qualificazione alla Champions League).

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×