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Calciomercato Milan, summit tra Allegri e la società: stabilite le priorità in vista della prossima stagione
Calciomercato Milan – Massimiliano Allegri insieme alla dirigenza ha iniziato a pianificare il futuro della rosa rossonera
Il Milan è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo. Con mister Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic protagonisti.
A Milanello, negli ultimi giorni, sarebbe andato in scena il primo summit tra la dirigenza e l’allenatore toscano, come riportato da Tuttosport, i presenti hanno cominciato con un confronto per capire le idee di ognuno.
Il Milan lavora per programmare il futuro: le priorità in vista del calciomercato in entrata
Le priorità per adesso sono: un attaccante che possa fare la differenza, un paio di difensori, un esterno sinistro al posto di Estupinan e un centrocampista in più.
Il Milan ha infatti il necessario bisogno di ampliare la propria rosa considerando che il prossimo anno farà le coppe europee (mancano non molti punti per la matematica qualificazione alla Champions League).