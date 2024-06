Chukwuemeka Milan, si cerca l’ACCORDO col Chelsea: la richiesta del club inglese fa SPERARE i rossoneri ULTIME

Chukwuemeka Milan, si cerca l’ACCORDO col Chelsea: la richiesta del club inglese fa SPERARE i tifosi. Le ultime sul centrocampista

Continuano i contatti tra il calciomercato Milan e Chukwuemeka per trovare un accordo. Come riportato da SkySport il Chelsea vorrebbe chiudere per un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore.

PAROLE – «Sono stati messi gli occhi sul centrocampista classe 2003 che piaceva giocare la scorsa estate al Milan. Il Chelsea vorrebbe un prestito con la formula dell’obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore».