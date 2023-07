Pulisic svela il suo obiettivo: al Milan per fare...

Christian Pulisic ha svelato il suo obiettivo con la maglia del Milan: vincere trofei e avere un grande impatto in rossonero

Nell’intervista a ESPN, Christian Pulisic ha svelato:

«Sono orgoglioso di essere un giocatore del Milan, non importa da dove vengo. Questo club ha vinto titoli per tutta la sua storia, per questo sono desideroso di rappresentare il mio paese e di essere il primo ragazzo dagli Stati Uniti a venire qui e avere un grande impatto».

