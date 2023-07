Pulisic-Milan, il racconto di Christian sull’arrivo in rossonero

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ha raccontato le emozioni del proprio arrivo in rossonero: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista ad ESPN, Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ha dichiarato:

«Sono estremamente entusiasta, ora, di poter giocare davanti a questi tifosi e di far parte di tutto questo. I tifosi milanisti sono già stati fantastici, è incredibile. Ogni posto in cui sono stato i tifosi aspettavano là fuori; ti mostrano solo la passione e la cultura di questa città e cosa significa questo club per loro».

