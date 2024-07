Chiesa Milan, quella RIVALE pensa allo scambio con la Juve? Biasin SPIEGA: «Poche possibilità, sono convinto di una cosa»

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, prova a far chiarezza sulla notizia di un possibile scambio per Chiesa, obiettivo del Milan

Intervenuto come ospite sul canale YouTube di IoTifoInter, Fabrizio Biasin ha chiarito la questione legata al possibile interesse dell’Inter per Federico Chiesa e sul possibile scambio con la Juve per l’attaccante che piace anche al mercato Milan.

PAROLE – «Chiesa-Frattesi? Discorso molto chiaro: quante possibilità ci sono di vedere Chiesa quest’anno con la maglia dell’Inter? Pochissime, quasi zero. Penso che alla fine la Juventus troverà una soluzione per sistemarlo. Non conviene a nessuno fare la guerra. L’Inter al momento non ha spazio per Chiesa. Semmai se il giocatore e la Juventus dovessero arrivare allo scontro e lui dovesse andare a scadenza, sono moderatamente convinto che l’Inter farebbe il suo tentativo per prenderlo a zero. Ma credo che alla fine una soluzione la troveranno. Uno scambio con Frattesi ritengo sia improbabile. In ogni caso, una problematica sul minutaggio ci sarà: Frattesi legittimamente vuole giocare di più».