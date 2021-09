Chiesa incubo del Milan: il dato contro i rossoneri

Allegri spera di recuperare Federico Chiesa in vista del match in campionato contro il Milan. Contro i rossoneri l’esterno si scatena

Juve Milan sarà un match di fondamentale importanza per i rossoneri ma soprattutto per i bianconeri di Allegri. Il tecnico livornese punta a recuperare Federico Chiesa per il match di domenica sera contro il diavolo.

Federico Chiesa ha, infatti, preso parte a sei reti contro il Milan in campionato (tre gol e tre assist), l’esterno di Juve e Nazionale, contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol in Serie A. L’unica sua doppietta con la Juventus in campionato è stata realizzata, tra l’altro, proprio contro i rossoneri nel gennaio 2021.