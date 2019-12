Chi è Becir Omeragic, il giovanissimo difensore che il Milan vuole assicurarsi – VIDEO

Il Milan punta forte Becir Omeragic, giovanissimo difensore in forza allo Zurigo: scopriamo meglio chi è questo giocatore

La difesa è il reparto più in emergenza per il Milan: l’infortunio di Duarte costringe i rossoneri a trovare delle soluzioni sul mercato. Nonostante ciò però i dirigenti del club di via Aldo Rossi cercano sempre di conservare una politica di programmazione che guarda sempre al futuro. Proprio per questo motivo è di oggi la notizia che i rossoneri seguono fortemente Becir Omeragic, difensore centrale svizzero classe 2002 di proprietà dello Zurigo. E’ considerato dai più uno dei migliori nel suo ruolo e alla sua età e perciò la volontà del Milan sarebbe quella di chiudere l’affare prima che il prezzo lieviti.

Ma scopriamo meglio di chi si tratta. Svizzero, ma di origini bosniache, Omeragic ha giocato nel settore giovanile dell’Etoile Carouge e del Servette, prima di approdare allo Zurigo che l’ha fatto esordire lo scorso maggio nel massimo campionato svizzero. Fino ad ora ha collezionato in stagione sette presenze in campionato e due in coppa nazionale, tutte da titolare. L’altezza (187 cm) lo rende abile nei duelli aerei, nonostante un’altra delle sue caratteristiche principali sia la facilità nell’impostazione dalle retrovie. Diverse volte poi si è fatto apprezzare per le cavalcate palla al piede, proiettandosi addirittura talvolta in zone offensive.