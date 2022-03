Chelsea, accordo Abramovich-Governo per cedere entro dieci giorni. Sono molti i magnati in giro per il mondo interessati all’affare

Il Daily Telegraph ha riportato un importante aggiornamento per la complicata situazione del Chelsea.

Roman Abramovich ha raggiunto un accordo con il Governo del Regno Unito per cedere il club di East London entro un termine massimo di dieci giorni.

La situazione del Chelsea, dunque, si sbloccherà entro brevissimo tempo, in un modo o nell’altro. L’oligarca russo non potrà, per forza di cose, chiedere cifre esagerate: sono sempre di più i miliardari interessati a comprare un club così importante.