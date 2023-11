Champions League Milan, ecco quanto vale la qualificazione agli ottavi

Stasera il Milan contro il Borussia Dortmund si giocherà una fetta importante per il passaggio del turno in Champions League.

il passaggio agli ottavi vale 9,6 milioni di euro. A questa cifra vanno poi aggiunti sicuramente 15,64 milioni per aver partecipato alla fase a gironi, oltre ad altre entrate come per esempio la quota relativa ai risultati ottenuti nella stagione in corso (2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per ogni pareggio) e quella relativa al ranking/storico decennale, cioè un punteggio che tiene conto dei risultati ottenuti in Europa da ciascun club negli ultimi dieci anni.