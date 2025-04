Condividi via email

Champions League Inter, decima semifinale per i nerazzurri: vicino il numero di Milan e Juventus. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina l’Inter di Simone Inzaghi, grazie al passaggio del turno in Champions League, si sta ritagliando uno spazio importante nelle pagine dei libri meneghini. Ecco di cosa si tratta, un breve passaggio dalla Rosea:

CHAMPIONS LEAGUE INTER – «Contro il Barcellona, l’Inter disputerà la sua decima semifinale tra Coppa dei Campioni e Champions League. Solo Milan (13) e Juventus(12) ne contano di più tra le squadre italiane. Inoltre, grazie alla vittoria di ieri, l’Inter ha raggiunto la semifinale della massima competizione europea in due delle ultime tre stagioni, dopo non esserci riuscita per dodici annate consecutive»