Champions League, il passaggio ai quarti di finale vale 20 mln di euro di incassi tra premi uefa, botteghino, marketing e sponsor

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’approdo ai quarti vale circa 20 milioni di euro di incassi: la metà solamente di premi Uefa, l’altra metà costituita da botteghino, marketing e sponsor.

In quest’ottica, il Milan è in piena corsa, a maggior ragione dopo la vittoria dell’andata contro il Tottenham per 1-0.