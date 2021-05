Champions League 2021/22, le urne cominciano a prendere forma

Champions League quasi pronta per la sua edizione 2021/22. Con la vittoria di ieri del Villarreal, le urne prendono forma

Comincia a prendere la forma la Champions League 2021/22. Le urne dei gironi per la prossima edizione si stanno man mano completando. Con la vittoria dell’Europa League di ieri, il Villarreal occupa un posto in prima fascia, facendo scalare il Manchester United in seconda. Sabato la finale di Champions League assegnerà l’ultimo posto da testa di serie. Se lo giocano il Chelsea e lo Zenit. Se gli inglesi alzeranno la coppa, spetterà a loro, in caso contrario ai campioni di Russia. Attende il match di sabato anche il Borussia Dortmund, che potrebbe scalare in 2° fascia se i Blues vinceranno. Ecco di seguito il tabellone provvisorio.

FASCIA 1: Man. City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lille, Sporting Lisbona, Villarreal, Chelsea/Zenit

FASCIA 2: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Man. United, PSG, Liverpool, Siviglia, Chelsea/Borussia Dortmund

FASCIA 3: Borussia Dortmund*, Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit*

FASCIA 4: Dinamo Kiev*, Brugge*, Milan, Wolfsburg,

*: non ancora certe