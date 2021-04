CF – Quel link inglese tra Gazidis e Stathopoulos (BC Partners)

Esiste un legame curioso tra l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, e Nikolaos Stathopoulos, top manager di BC Partners

Esiste un legame curioso tra l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, e Nikolaos Stathopoulos, top manager di BC Partners, che nei mesi scorsi ha negoziato l’acquisto dell’Inter per conto del fondo di private equity inglese.

I due, infatti, sono entrambi legati alla The American School in London Educational Trust Limited, la società che si occupa di gestire le donazioni provenienti dall’omonima Fondazione e che vanno a supporto di The American School of London.

Si tratta di una scuola privata e indipendente con sede a Londra, per studenti che vanno dall’asilo fino alle scuole superiori. La missione della scuola, si legge sul sito dell’istituto, è quella di «consentire a ogni studente di vivere con la voglia di imparare per tutta la vita e come coraggioso cittadino del mondo promuovendo l’intelletto, la creatività, l’inclusività e il carattere».

In particolare, Gazidis è stato membro del consiglio d’amministrazione della società tra gennaio 2014 e giugno del 2018, quanto si è dimesso dall’incarico. Stathopoulos invece – che ha fatto il proprio ingresso nella società a fine 2017 – è attualmente membro del cda della stessa.

Logico pensare che qualche chiacchiera sul business del calcio sia intercorsa tra i due? Molto plausibile, visto che per un po’ di tempo hanno fatto parte dello stesso cda e hanno avuto modo di conoscersi nei corridoi della prestigiosa istituzione londinese.

Va inoltre ricordato che lo stesso Stathopoulos agì rapidamente sull’Inter. Il manager inglese (di origine greca) si mosse infatti con largo anticipo – già nei primi di dicembre – per valutare l’acquisizione del club nerazzurro, quando ancora era ignoto ai più che la famiglia Zhang stesse studiando la possibilità di fare entrare un nuovo socio o di cedere addirittura la società milanese.

Tornando alla società che gestisce le donazioni alla Fondazione, proprio a fine marzo 2021 è stato pubblicato il bilancio al 30 giugno 2020, che si è chiuso con 46,9 milioni di sterline di ricavi (contro i 46,3 milioni dell’esercizio precedente), in crescita principalmente grazie alle tasse scolastiche e alle sovvenzioni da parte del Governo.

Fonte: www.calcioefinanza.it